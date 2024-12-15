الرئيس السيسي: اللي مطمني إن الناس في مصر منتبهة وفاهمة ومستحملة علشان بلدها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحدي الموجود في مصر هو أي تهجير قسري بجانب خطر الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهئية العامة للاستعلامات، اليوم الأحد: «رغم كل الجهد الأمني اللي معمول عندنا، لكن ممكن تبقى فيه جماعات أو عناصر تكون خلايا نائمة».

وأشار إلى أن اصطفاف المصريين مستمر رغم كل التحديات ، مؤكدا أن وقفة المصريين هي التي حمت الدولة منذ 2011.

وشدد على أهمية دور المؤسسات بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة، لكنه أكد أن هناك شعبًا تحلى بالإرادة والفهم.

وتابع: «المصريين أرادوا وفهموا مش أرادوا بس.. بدليل إن رد فعلهم تجاه كل التطورات هو رد فعل واعٍ جدًا وفاهم جدًا».

واستكمل: «هو ده اللي مطمني إن الناس في مصر منتبهة وفاهمة ومصدقة ومستحملة علشان بلدها.. الشعب المصري هو حصن مصر، وطبعًا ربنا قبل الكل».