 الداخلية الفرنسية: مقتل 11 شخصا في مايوت جراء إعصار تشيدو - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 3:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الداخلية الفرنسية: مقتل 11 شخصا في مايوت جراء إعصار تشيدو

كيب تاون (جنوب أفريقيا) - أسوشيتد برس
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:47 م

 

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مايوت بعد أن ضرب إعصار تشيدو المنطقة الواقعة في المحيط الهندي.

وأضافت الوزارة، أنه من الصعب الحصول على إحصاء دقيق للقتلى والجرحى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وذكر مستشفى في مايوت أن تسعة أشخاص في حالة حرجة بالمستشفى، كما أصيب 246 آخرون.

يشار إلى أن الإعصار المداري ضرب جنوب شرق المحيط الهندي، وأثر على جزر القمر ومدغشقر.

وقال مسئولون إن مايوت كانت في مسار الإعصار بشكل مباشر، وتعرضت لأضرار جسيمة أمس السبت.

وقال حاكم مايوت، إنه أسوأ إعصار يضرب مايوت منذ 90 عاما.

ووصل إعصار تشيدو، الآن إلى موزمبيق في البر الرئيسي الأفريقي، حيث حذر مسؤولو الطوارئ من أن 5. 2 مليون شحص يمكن أن يتضرروا في إقليميين شماليين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك