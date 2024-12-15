الحكومة الباكستانية تشن حملة لمكافحة تهريب البشر

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قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم الأحد وهو يعرب عن أسفه بالنسبة للباكستانيين الذن يلقون حتفهم وهم يحاولون الهجرة إلى أوروبا بصورة غير قانونية باستخدام القوارب، إنه أصدر أوامره لوكالة التحقيقات الاتحادية بتنفيذ عمليات في أنحاء البلاد ضد شبكات تهريب البشر.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الوزير، القول إن العصابات دمرت عائلات لا حصر لها، لذلك يجب القضاء عليها.

وبناء على تعليمات من رئيس الوزراء شهباز شريف، شكلت وزارة الداخلية لجنة بقيادة مسؤول لوزارة الداخلية للتحقيق في الواقعة.

وتم تكليف اللجنة بالتحقيق وتقديم النتائج خلال خمسة أيام.

وكان 5 مهاجرين على الأقل قد لقوا حتفهم إثر انقلاب قاربهم الخشبي قبالة جزيرة جافدوس بجنوب اليونان، حسبما أعلن خفر السواحل أمس السبت.

وقال شهود عيان، إن الكثيرين مازالوا مفقودين مع استمرار عمليات البحث.

وحتى الآن، أنقذت سفن شحن 39 شخصا، معظمهم من باكستان. وقالت قوات خفر السواحل إنه تم نقلهم إلى جزيرة كريت، مضيفة أنه لم يتم بعد التأكد من عدد المفقودين.

وأعرب شهباز، عن أسفه لخسارة أرواح باكستانية في حادث انقلاب القارب المأساوي.

وأكد أهمية تحديد المسؤولين ومعاقبتهم لضمان عدم تكرار هذه الأعمال.

وقال: "يجب اتخاذ خطوات حازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل".