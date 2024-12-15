وزير الخارجية الإيراني: نتابع التطورات السورية لحماية الأمن القومي في طهران

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شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات السورية؛ من أجل حماية المصالح والأمن القومي الإيرانيين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، جاء ذلك خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا حسين أكبري، مع عراقجي.

وقدم السفير الإيراني خلال اللقاء شرحًا لآخر مستجدات التطورات في سوريا، والإجراءات المتخذة للاطمئنان على أمن موظفي السفارة والأماكن الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية، خلال التطورات الأخيرة في سوريا.

وقدم وزير الخارجية خلال اللقاء توصيات بشأن ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمسار التطورات في سوريا، لحماية المصالح والأمن القومي الإيراني، والحفاظ على السيادة الوطنية لسوريا ووحدة أراضيها، وكذلك حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.