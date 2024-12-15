الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل قصف المواقع العسكرية في سوريا

تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها للمواقع العسكرية التابعة للجيش السوري.

وقالت مصادر محلية في ساعة متأخرة من مساء السبت إن "طائرات حربية شنت غارات على مواقع لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في منطقة تل منين وبلدة حفير شمال العاصمة دمشق كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا للدفاع الجوي في بلدة محجة بريف درعا الشرقي وقصف مستودعات الفرقة 18 في ريف حمص الشرقي".

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق في الأجواء السورية مستهدفاً مواقع عسكرية ومراكز أبحاث ومنشآت إدارية مما خلف دمارا كبيرا.

وشنت إسرائيل منذ التاسع من الشهر الجاري أكثر من 400 غارة طالت كلّ المطارات السورية وعشرات المواقع العسكرية في كافة الأراضي السورية.