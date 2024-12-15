إسرائيل تخطط لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان إلى الضعفين

وافقت إسرائيل، اليوم الأحد، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى ضعفين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: «تعزيز الوضع في الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهو مهم للغاية في هذا التوقيت.. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر وسنقيم فيها»، بحسب وكالة رويترز.

وانتزعت إسرائيل، السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان.

لكن عملية الضم لم تحظ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام عديدة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، اليوم الأحد لمسئولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية، إن المخاطر المباشرة التي تواجههم لم تختف والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة.

وأفاد مكتب نتنياهو بأنّ الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى الضعفين.