ندوة توعوية بدمياط حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

نفذت إدارة المشروعات بمديرية الشباب والرياضة ندوة توعوية بعنوان «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي»، وذلك بحضور المدربة المعتمدة بسمة لاشين، وبمشاركة 20 شابًا وفتاة، بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط.

وأوضحت المدربة بسمة لاشين، أن الندوة تناولت القضايا الأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبرامج الدردشة الآلية مثل ChatGPT، والتي تشهد انتشارًا متزايدًا في مجالات خدمة العملاء وإنشاء المحتوى.

وأكدت المدربة بسمة لاشين أن هذه الأدوات، رغم ما توفره من سرعة وكفاءة، تثير تحديات أخلاقية مهمة، أبرزها احتمالية إنتاج محتوى مزيف قد يُستخدم في نشر معلومات مضللة.

كما ناقشت الندوة مفهوم الأخلاقيات الرقمية، والذي يشمل حماية البيانات الشخصية، وصون الخصوصية، وتعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات، من خلال اتخاذ قرارات تتوافق مع القيم والمعايير الأخلاقية.



وأشارت النقاشات إلى التزام شركات عالمية كبرى مثل مايكروسوفت، وآبل، وسيسكو، وسيلز فورس، بمبادئ الأخلاقيات والأمن والثقة، بما يسهم في دعم الابتكار ومنحها ميزة تنافسية في العصر الرقمي.

وجاءت الندوة لتؤكد أهمية رفع الوعي المجتمعي بأبعاد التحول الرقمي، ودعوة الشباب إلى المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل رقمي يقوم على القيم والأخلاقيات.

يأتي تنظيم الندوة ضمن خطة نادي التثقيف والمجتمع، برعاية الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة،

وإشراف إيمان الحصري مديرة الإدارة، وإعداد وتنفيذ الندوة سمر أبو عبد الله منسق النادي الثقافي، وميادة حمدي مشرف النادي، ومحمد التوارجي المنسق الإعلامي.