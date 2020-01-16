كونتي: نتقاسم مع الجزائر رؤية مشتركة حول ليبيا أساسها الحوار السياسي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي اليوم الخميس أن الجزائر وإيطاليا تتقاسمان رؤية مشتركة أساسها الحوار الذي هو الخيار الوحيد و الفريد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقال كونتي - في تصريح عقب لقائه بالرئيس تبون في ختام زيارته للجزائر التي غادرها قبل قليل - إن "الجزائر وإيطاليا تتقاسمان رؤية ومقاربة مشتركتين فيما يخص الملف الليبي الذي يمثل انشغالا بالنسبة لبلدينا".

وأكد رفض بلاده لأي تدخل عسكري في ليبيا، مؤكدا ضرورة إعلاء لغة الحوار من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع، معتبرا أن الوقت قد حان للحوار وللتشاور، مضيفا أنه "يجب أن نثق في الآليات الدبلوماسية التي هي دائما أكثر نجاحا من السلاح لأنها تتيح خيار السلم والاستقرار".

وأشار إلى أن الجزائر وايطاليا تعملان - سويا - تحسبا للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده يوم /الأحد/ القادم ببرلين وتسعيان إلى استقاء كل الفرص التي يتيحها هذا المسار من أجل حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة، داعيا الى وقف دائم لإطلاق النار كخطوة أولى لحوار بناء.

وأشاد كونتي بدور الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل خاصة في مالي، مؤكدا أن إيطاليا تتشاور باستمرار مع الجزائر حول قضايا السلم والأمن.