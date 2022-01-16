كوريا الجنوبية والإمارات بصدد تسريع التعاون في نظام الهيدروجين البيئي

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الأحد، في دبي إن بلاده سوف تسرع التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التقنيات الرئيسية الصديقة للبيئة من أجل اقتصاد الهيدروجين، حيث تسعى سول لتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة مع الدولة الخليجية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن مون، الذي يزور دبي في مستهل جولته التي تستمر أسبوعا في الشرق الأوسط، أدلى بهذه التصريحات في منتدى أعمال حضره وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي وعدد من كبار المسؤولين.

ومنذ أن فازت كوريا الجنوبية بعقد قيمته 20 مليار دولار في عام 2009 لبناء أربعة مفاعلات نووية في محطة براكة في الإمارات العربية المتحدة، يسعى البلدان لتوسيع نطاق التعاون في قطاعات أخرى.

وقال مون خلال المنتدى إن "كوريا والإمارات حققتا الكثير من الإنجازات عبر تعاون أعمق في قطاعات الطاقة التقليدية، بما في ذلك محطات النفط والطاقة النووية".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن البلدين سوف يوسعان التعاون في قطاع الطاقة ليشمل الهيدروجين، وهو مصدر أساسي للطاقة في عصر حياد الكربون.

ووفقا ليونهاب، يعتزم مون اليوم الأحد حضور احتفال "يوم كوريا" في معرض إكسبو 2020 دبي وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وخلال المحادثات، يعتزم الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الإماراتي مناقشة سبل توسيع التعاون في البنية التحتية وجهود مكافحة تغير المناخ وقطاع الفضاء. كما يناقشان محاولة كوريا لاستضافة معرض إكسبو 2030.