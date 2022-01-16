الصحف الكويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسي بمشروع التجلي الأعظم بسيناء

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الأحد/ بمشروع التجلي الأعظم بسيناء واهتمام الرئيس السيسي بالمشروع، كما تناولت الصحف تصريحات السفيرة الأمريكية وعلاقة بلادها الإستراتيجية بدولة الكويت.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية- تحت عنوان " وجه بالاهتمام بكل التفاصيل للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ..السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «التجلي الأعظم..»" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي لمشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أوضح أن الرئيس وجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها؛ تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

ولفتت صحيفة القبس الكويتية -تحت عنوان السفيرة رومانوسكي: علاقة أميركا بالكويت طويلة الأمد"، بمناسبة مرور 18 عاما على تصنيف الولايات المتحدة دولة للكويت حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)- إلى تغريدة السفيرة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» قائلة: "صنفت الولايات المتحدة الكويت حليفا رئيسيا من خارج الناتو في مثل هذا اليوم من عام 2004".