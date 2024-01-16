منتخب تايلاند يستهل مشواره في كأس آسيا بالفوز على قيرغيزستان

استهل منتخب تايلاند مبارياته في بطولة كأس آسيا بالفوز على منتخب قيرغيزستان 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة.

وأنهى منتخب تايلاند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله سوباشاي شايديد في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل شايديد الهدف الثاني له ولتايلاند في الدقيقة 49.

وحصد المنتخب التايلندي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل صدارة الترتيب، مؤقتا، فيما ظل منتخب قيرغيزستان بلا رصيد في قاع الترتيب.

ويلتقي منتخبا السعودية وعمان في وقت لاحق من اليوم في منافسات ذات المجموعة.

ويأمل المنتخب التايلندي في عبور دور المجموعات والتأهل لدور الـ16 مثلما فعل في النسخة الماضية التي أقيمت بالإمارات 2019.

في المقابل، فشل منتخب قيرغيزستان في تحقيق فوزه الثاني في كأس آسيا، علما بأن هذه هي المشاركة الثانية له في البطولة حيث سبق له المشاركة مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2019، ووقتها خسر مباراتين وفاز بمباراة وتأهل لدور الـ16.