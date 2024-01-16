حسن أبو الروس عن ظهوره مع صاحبة السعادة 3 مرات: أنا أمي داعية لي

توجه الفنان حسن أبو الروس، بالشكر إلى الفنانة إسعاد يونس، على استضافته للمرة الثالثة في برنامجها «صاحبة السعادة»، للحديث عن أعمال فنية شارك فيها.

وقال خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إنه خرج في لقاء مع «يونس» للحديث عن دوره في مسلسل «بـ100 وش»، ومسلسل «ريفو».

وأضاف: «أنا بشكر حضرتك جدًا لأن اللي بيطلع معاكي تبقى أمه داعية له، ومقياس النجاح إننا لما نعمل حاجة نطلع مع صاحبة السعادة».

وعن شخصية عز، التي قدمها بمسلسل «حالة خاصة»، أشار إلى أنه كان حريصًا على تقديم هذا الدور؛ لأن الشخصية تتضمن «أمورًا غريبة» غير موجودة في باقي البشر.

واستطرد: «الدور كنت هموت وأعمله، لإني لاقيت إن عز شخصية رخمة جدًا، وعنده حاجات غريبة مش موجودة عند البني آدمين».

وأشار إلى أنه حرص على مشاهدة عدد من المحامين من خلفيات وثقافات مختلفة؛ للتعرف على طريقة لبسهم وحديثهم، قائلًا إنه استلهم شكل الشخصية من صورة محامٍ على موقع فيسبوك.

وأعرب عن شكره للمؤلف مهاب طارق والمخرج عبدالعزيز النجار، على منحه المساحة الكافية لإضافة بعض الأمور للشخصية، معقبًا: «المشاهد كنت بحط فيها رخامة زيادة، وجالي تهديدات من ناس بتتكلم بجد وتقول لي ملكش دعوة بنديم».

مسلسل «حالة خاصة» من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبوالروس، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

وتدور قصة مسلسل «حالة خاصة» حول حكاية «نديم» الشاب المصاب بالتوحد، وقصته في محاولة العمل بمكتب محاماة شهير، وكيف أقنع محامية كبيرة به رغم رفضها في البداية له، وما يقابله في حياته اليومية، وتنافسه مع باقي زملائه.