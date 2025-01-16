سياسي ألماني يدعو إلى تعليق لم شمل أسر اللاجئين بالكامل

دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، ينس شبان، إلى تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا.

وقال شبان، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لمجموعة "إيبن ميديا" الألمانية الإعلامية: "لقد وصلنا إلى حدودنا اجتماعيا... لذلك فإن أحد الإجراءات لمواجهة ذلك هو تعليق لم شمل الأسر". وعندما سئل عما إذا كان يقصد الإيقاف الكامل، قال شبان: "بالكامل".

وينص البيان الانتخابي للتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، على ما يلي: "نحن نعلق لم شمل الأسر لأولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية الفرعية وننهي جميع برامج الاستقبال الطوعي للاجئين".

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الفرعية هم أولئك الذين لم يُمنحوا حق اللجوء أو الحماية كلاجئين، ولكنهم قد يواجهون أذى في وطنهم.

وأصدرت ألمانيا حوالي 130 ألف تأشيرة لجمع شمل أسر لاجئين في عام 2023، وكان أغلبها لجنسيات سورية وتركية وهندية. ولم تنشر وزارة الخارجية بعد أرقامها لعام 2024.

وأكد شبان على سياسة اللجوء الصارمة التي ينتهجها التحالف المسيحي، وقال: "أي شخص يأتي من بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في اللجوء في ألمانيا. نحن محاطون بدول ثالثة آمنة"، مضيفا أنه في حال تولي التحالف المسيحي الحكومة المقبلة، فإنه سيطرد أي شخص يحاول عبور الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية.

وقال شبان: "نحن لا نقول إننا لم نعد نريد مساعدة أي شخص، لكن يجب أن يكون لدينا سيطرة على من نساعد ولماذا"، مستشهدا بقبول لاجئين في إطار نظام حصص من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.