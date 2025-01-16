رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب لم يسحب تهديده بفرض رسوم جمركية

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يسحب تهديداته بفرض رسوم عقابية محتملة ضد الدنمارك.

وقالت فريدريكسن في حديثها بعد اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي إن المسؤولين الدنماركيين لا يستعدون لأي إجراءات ملموسة.

وأضافت إن الجانب الأمريكي أشار إلى أن الأمور قد تتمخض عن تعاون اقتصادي أقل مما هو عليه اليوم، موضحة: "لا نريد أي شكل من أشكال الصراع مع الأمريكيين فيما يتعلق بالتجارة".

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي ، رفض ترامب استبعاد إجراء عسكري واقتصادي للسيطرة على جرينلاند ، أكبر جزيرة في العالم ، أو قناة بنما.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أهم دولة تصدير بالنسبة للاقتصاد الدنماركي.

وقالت فريدريكسن إنها أبلغت لجنة الشؤون الخارجية بمكالمتها الهاتفية مع ترامب أمس الأربعاء ، والتي تناولت تعليقاته بشأن جرينلاند ، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي.

وفي المحادثة التي استمرت 45 دقيقة مع ترامب، أبرزت فريدريكسن تعليقات رئيس وزراء جرينلاند موتي إيجيدي ، الذي قال إن "جرينلاند ملك لسكان جرينلاند" ، وأن الجزيرة ليست للبيع.