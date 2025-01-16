قيادي في حماس: لا مجال للسجال أو تهرب نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

استنكر القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سامي أبو زهري، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تراجع الحركة عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد خلال مداخلة هاتفية للتلفزيون «العربي»، صباح الخميس، أن «حماس وافقت على كل ما قدمه الوسطاء من تفاصيل، وتعاملت بمرونة كبيرة أدت إلى إبرام هذا الاتفاق».

وقال إن «الاحتلال ليس أمامه أي فرصة إلا الالتزام بالاتفاق»، متوقعًا إلزام الإدارتين الأمريكيتين الحالية والمقبلة للاحتلال بتنفيذ ما تم التوافق عليه، تحت رعاية الوسطاء.

وأوضح أن الاتفاق يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من القطاع، ووقف حرب الإبادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وحصوله على المواد الإغاثية، وضمان إعادة الإعمار.

وأضاف: «لا يهمنا ما يقوله نتنياهو في الإعلام، الأمور واضحة ونهائية برعاية أمريكية، إدارة ترامب أشرفت على أدق التفاصيل.. لا مجال للجدال والسجال أو التهرب مما تم التوصل إليه، ولا خيار أمام نتنياهو سوى احترام الاتفاق».

وأشار إلى أن الحركة أبدت التزامها وموافقتها على ما ورد بالاتفاق وستظل ملتزمة به، قائلًا إنها تنسق مع مصر بشأن موعد فتح معبر رفح في التوقيت الوارد بالاتفاق؛ لضمان حرية الحركة للفلسطينيين، خاصة الجرحى والمرضى، وعودة الراغبين إلى القطاع.