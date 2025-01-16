إيلون ماسك يهنئ بيزوس على الإطلاق الناجح لصاروخ نيو جلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، منافسه جيف بيزوس على نجاح أول تجربة إطلاق لصاروخه الثقيل نيو جلين اليوم الخميس.

وقال ماسك عبر منصة إكس، للتواصل الاجتماعي والتي يمتلكها، "تهانينا على الوصول إلى المدار في المحاولة الأولى"، وقام ماسك بوضع وسم بيزوس في المنشور.

أنشأ بيزوس وهو أيضا مؤسس أمازون، شركته الفضائية بلو أوريجين قبل نحو 25 عاما.

وتسعى بلو أوريجين لمنافسة سبيس إكس التي وضعت نفسها في مكانة الموفر الأساسي لخدمات الإطلاق الفضائي في الولايات المتحدة.

وفشل الصاروخ الضخم غير المأهول التابع لسبيس إكس والمطور لحمل رواد فضاء إلى القمر، خلال أول عمليتي إطلاق في 2023.

ولكن المركبة الفضائية وصلت إلى مدار الأرض في عدة مناسبات، ومن المقرر أن إجراء تجربة الإطلاق المقبلة في وقت لاحق من اليوم الخميس.