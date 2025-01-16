 التعليم تعلن اللجان المحظور لها التحويل بالمرحلة الثانوية - بوابة الشروق
الخميس 16 يناير 2025 11:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

التعليم تعلن اللجان المحظور لها التحويل بالمرحلة الثانوية

نيفين أشرف:
نشر في: الخميس 16 يناير 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يناير 2025 - 10:52 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم اللجان التي يحظر قبول أي تحويلات (مدارس رسمية أو خاصة) بالمرحلة الثانوية في جميع المديريات التعليمية، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة، مع تقديم كل المستندات اللازمة للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وبالنسبة للجان طلاب المنازل، يسمح لطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم، بشرط أن يكون الطالب مقيما إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت بالرقم القومي أو بطاقة ولي أمره أو يعمل بتلك المحافظة، على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة تبدأ السبت 14 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات الدور الثاني السبت 16 أغسطس القادم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك