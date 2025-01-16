التعليم تعلن اللجان المحظور لها التحويل بالمرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اللجان التي يحظر قبول أي تحويلات (مدارس رسمية أو خاصة) بالمرحلة الثانوية في جميع المديريات التعليمية، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة، مع تقديم كل المستندات اللازمة للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وبالنسبة للجان طلاب المنازل، يسمح لطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم، بشرط أن يكون الطالب مقيما إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت بالرقم القومي أو بطاقة ولي أمره أو يعمل بتلك المحافظة، على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة تبدأ السبت 14 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات الدور الثاني السبت 16 أغسطس القادم.