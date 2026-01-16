محافظ الغربية يتابع تنفيذ ممرات المشاة الفسفورية ضمن منظومة الإشارات الذكية في المحلة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، تنفيذ وتخطيط منظومة "العبور الآمن" للمشاة بشارع البحر، الشريان الرئيسي للمدينة؛ وذلك عقب جولته لمتابعة اللمسات النهائية لتشغيل الإشارات الضوئية.

وأكد الجندي أن ما يشهده شارع البحر من تركيب إشارات ضوئية حديثة مزودة بكاميرات مراقبة، وتخطيط "ممرات المشاة" الفسفورية، هو استراتيجية كاملة لفرض الانضباط المروري وتوفير حرم آمن للمواطنين في أكثر المناطق حيوية أمام (العباسي القديم وبنزايون)، مشيرًاا إلى أن المواطن المحلاوي يستحق مدينة تليق به.

وأضاف المحافظ، أن ممرات عبور المشاة التي تم طلاؤها باللونين الأصفر والأبيض أضفت شكلا جماليا وحضاريا، مشددا على أن هذه الممرات صُممت لتكون واضحة بصريا للسائقين من مسافات كافية، بما يقلل احتمالات الحوادث ويمنح المشاة ثقة كاملة أثناء العبور.

ووجه الشكر والتقدير لرجال مديرية أمن الغربية وإدارة المرور، واصفا إياهم بـ "الشركاء في الانضباط"، مشيدا بجهود العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور، ورجاله الذين تواجدوا في الميدان لتوجيه المواطنين وتعريفهم بآلية التعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكدا أن التناغم بين الجهاز التنفيذي والأمني هو السبب وراء خروج العمل بهذا الشكل المشرف.

واختتم المحافظ تصريحاته بالإعراب عن سعادته بردود أفعال أهالي المحلة، قائلا: "فرحة المواطنين وارتياحهم أثناء عبور الشارع بأمان هي المعيار الحقيقي لنجاحنا، وما فعلناه في شارع البحر هو مجرد بداية لتعميم هذه التجربة الحضارية في كل ميادين المحافظة الحيوية، لننهي عصر العشوائية المرورية إلى غير رجعة".