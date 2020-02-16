 محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير ميدان التحرير - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير ميدان التحرير

محمد عبدالناصر:
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:38 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:40 م

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال التطوير الجارية في ميدان التحرير بعد الانتهاء من تثبيت أجزاء المسلة الفرعونية وسط الميدان.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة في ميدان التحرير، ورفع كفاءة الطرق المحددة لمسار المومياوات.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير بالكامل، بداية من مدخله من عبدالمنعم رياض والحدائق الموجودة به بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.


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