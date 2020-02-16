قال الفنان عمرو دياب، إنه ليس لديه مشكلة في تواجد أغاني «المهرجانات»، مشيرًا إلى أن الساحة الفنية كبيرة وتستوعب كافة الأشكال الموسيقية.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الأشكال الموسيقية المختلفة موجودة منذ الماضي وستستمر في التواجد، مؤكدًا أن اختلاف ثقافات المواطنين يتطلب تقديم ما يواكب أذواقهم.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب له عما إذا كان انتشار المهرجانات يقلقه، أجاب الهضبة: «أغني منذ 35 عامًا شفت حاجات كتيرة وفي المجال محترف، لا أقلق أنا راضي باللي أنا فيه، وربنا إداني أكثر من حقي ومببصش لغيري».

وطرح الفنان عمرو دياب، الخميس الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «سهران» عبر إحدى شركات الاتصالات، وتضمن الألبوم أغنيات منها؛ «هيعيش يفتكرني»، «عم الطبيب»، «يا روقانك»، «حلوة البدايات»، «سهران».