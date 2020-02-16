 عمرو دياب: لا أقلق من المهرجانات.. وربنا إداني أكثر من حقي - بوابة الشروق
الأحد 16 فبراير 2020 12:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

عمرو دياب: لا أقلق من المهرجانات.. وربنا إداني أكثر من حقي

هديل هلال
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:08 ص

قال الفنان عمرو دياب، إنه ليس لديه مشكلة في تواجد أغاني «المهرجانات»، مشيرًا إلى أن الساحة الفنية كبيرة وتستوعب كافة الأشكال الموسيقية.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الأشكال الموسيقية المختلفة موجودة منذ الماضي وستستمر في التواجد، مؤكدًا أن اختلاف ثقافات المواطنين يتطلب تقديم ما يواكب أذواقهم.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب له عما إذا كان انتشار المهرجانات يقلقه، أجاب الهضبة: «أغني منذ 35 عامًا شفت حاجات كتيرة وفي المجال محترف، لا أقلق أنا راضي باللي أنا فيه، وربنا إداني أكثر من حقي ومببصش لغيري».

وطرح الفنان عمرو دياب، الخميس الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «سهران» عبر إحدى شركات الاتصالات، وتضمن الألبوم أغنيات منها؛ «هيعيش يفتكرني»، «عم الطبيب»، «يا روقانك»، «حلوة البدايات»، «سهران».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك