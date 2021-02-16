قوات أفغانية تحرر 42 مدنيا وشرطيا من قبضة طالبان

حررت القوات الأفغانية 42 شخصا من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن حركة طالبان في إقليم بغلان شمال أفغانستان.

وقال الجيش الأفغاني -اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت في عملية خاصة من تحرير 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن مسلحي طالبان في إقليم بغلان، مؤكدا إطلاق سراح 25 من أفراد الأمن و 17 مدنيا من سجن طالبان خلال هذه العملية الأمنية.

وأضاف البيان أن القوات نجحت في تحرير 6 جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيا و17 مدنيا مساء أمس الاثنين من سجن طالبان في عملية خاصة في إقليم بغلان، موضحا أن وحدة القوات الخاصة الأفغانية التابعة لقوات الكوماندوز دمرت سجن طالبان بالكامل، حيث تعد المرة الثانية التي تدمر فيها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سجون طالبان في بغلان وتنقذ المعتقلين.

يذكر أن وزارة الدفاع ذكرت أن القوات الأفغانية الخاصة أنقذت عددًا من العسكريين والمدنيين الذين احتجزتهم حركة طالبان في إقليم لوجار، مضيفة أن وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش أطلقت سراح 7 عسكريين و15 سجينًا مدنيًا من سجن طالبان في إقليم لوجار، وصادرت أسلحة وذخائر ثقيلة.