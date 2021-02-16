تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط 11 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ خلال 24 ساعة عن: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع اأبرزها (بضائع أجنبية الصنع، آلات زراعية).



كما تم ضبط 39 قضية: مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وضبط 1160 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 216 حكما قضائيا متنوعا.



وذلك فضلا عن ضبط قضية حيازة مخدرات، و6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.