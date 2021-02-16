 الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية - بوابة الشروق
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الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

مدريد - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 2:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 2:07 م

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغني راب، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن بتهمة إهانة الملكية وتمجيد العنف.

 

وأفادت صحيفة "لا فانجارديا"، بأن مغني الراب هاسل، واسمه الحقيقي بابلو ريفادولا دورو، احتمى داخل الجامعة بمدينة ليدا الكاتالونية.

 

ورفض هاسل، المعروف في أنحاء إسبانيا بأغانيه المتطرفة، تسليم نفسه لقضاء عقوبة السجن طواعية.

 

كما أبعدت الشرطة عشرات الطلاب الذين حاولوا منع اعتقاله.

 

وأصدرت إحدى المحاكم حكما بالسجن تسعة شهور بحق هاسل بسبب أغان له توجه إهانات للنظام الملكي وتمجد العنف.

 

وكان هاسل وصف الملك السابق خوان كارلوس الأول، الذي غادر إسبانيا إلى أبو ظبي بعد اتهامات بالفساد، بأنه "لص"، في كلمات أغانيه. وتميزت أعماله أيضا بالتخيلات العنيفة حول الساسة المحافظين.

 

وأثار الحكم الصادر ضد مغني الراب جدلا في إسبانيا، حيث تريد الحكومة اليسارية إدخال تغييرات تشريعية لتجنب مثل هذه الأحكام في المستقبل.

 

وقد تأتي مثل هذه التغييرات بعد فوات الأوان بالنسبة لهاسل.

 

 


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