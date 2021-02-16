الكرملين: بوتين يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول عرض ماسك للدردشة على تطبيق كلوب هاوس

ربما لا يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الكرملين حريص على معرفة المزيد عن دعوة الملياردير إيلون ماسك للدردشة على تطبيق "كلوب هاوس".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين "إنه بلا شك عرض مثير للاهتمام للغاية، لكننا بحاجة إلى معرفة ما الذي يعنيه.. ما الذي يقترحه".

وأضاف بيسكوف أنه في حين أن بوتين لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي "سنتحقق من الأمر ثم سنرد".

كان إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وسبيس أكس لتكنولوجيا الفضاء كتب تغريدة على حساب الكرملين على موقع تويتر في نهاية الأسبوع يسأل عما إذا كان بوتين يريد الانضمام إليه لإجراء محادثة على تطبيق كلوب هاوس الذي يتيح للأشخاص إنشاء مجموعات مناقشة رقمية.