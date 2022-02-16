يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الخميس، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا فيكون طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فتظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 19 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 19 06

بورسعيد 18 11

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 10

نخل 17 08

نويبع 22 16

طابا 21 14

كاترين 16 04

الطور 20 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 10

أسوان 25 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 22 08

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12