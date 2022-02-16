ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في البرازيل إلى 38 شخصا

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية والفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية ريو دي جانيرو، إلى 38 شخصًا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن مدينة بتروبوليس البرازيلية شهدت وقوع فيضانات شديدة وأن عدد القتلى قد يرتفع بها مع انتشال الباحثين بين الحطام.

وحثت السلطات البرازيلية، السكان المحليين على الإجلاء من منازلهم إلى مناطق آمنة، فيما قامت فرق الإنقاذ باستخدام القوارب من أجل البحث عن ناجين.

وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ 18 شخصًا على الأقل.