ارتفعت أسعار الأرز 1000 جنيه في الطن بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 16 فبراير 2023، للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة منذ شهر فبراير الجاري إلى 4 آلاف جنيه للطن، وفقا لجولة ميدانية لـ«الشروق».



قال محمد هلال، صاحب إحدى محلات العطارة بالقليوبية، إن تاجر التجزئة يحصل على كميات قليلة من الأرز من قبل المضارب وتجار الجملة بسعر يصل إلى 21.5 و22.5 ألف جنيه في الطن.



وأضاف هلال، أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جينها للمستهلك، مقارنة بـ21 جنيها أمس، موضحا أن الأرز السائب كسر أكثر من 5% هو الذي يسجل 22 جنيها للكيلو.



وأشار إلى أن غالبية التجار عزفوا عن تداول الأرز نظرا للمخاطر المتوقع حدوثها نتيجة عدم استطاعته على بيع الأرز بالسعر المحدد سلفا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وكانت الوزارة قد حددت سعر بيع الأرز للمستهلك النهائي بـ12 جنيها للكيلو السائب، و18 جنيها للكيلو المعبأ كسر 3%.



واتضح من خلال الجولة الميدانية، أن محلات العطارة والبقالة، لا تعرض الأرز بجانب السلع الأخرى في جانب ظاهر للمستهلك، بينما يقوم التاجر بإحضاره من جانب آخر في المحل لا يكون مرئي بالنسبة للمستهلك.



وقال إسلام متولي، إن الباكتة الـ10 كيلو أرز سجلت 210 جنيهات جملة، مقابل 200 جنيه أمس، مشيرا إلى أن سعرها وصل إلى 220 جنيها بالنسبة للمستهلك النهائي (22 جنيها للكيلو).



وبحسب متولي، فإن تلك الباكتة كانت تسجل 170 جنيها جملة في بداية الشهر الجاري، ليصل إجمالي الزيادة 40 جنيها على مدار الشهر، متوقعا ارتفاعات أخرى قبل دخول شهر رمضان المبارك.



وأضاف متولي، أن شركات الأرز المنتجة للأرز كسر 3% ومعبأ بطريقة فاخرة، أصبحت غير متواجدة بالأسواق، مشيرا إلى أن هناك أرز سائب يسجل 24 جنيه للكيلو بالنسبة للمستهلك النهائي.



وأشار إلى أن أسعار الأرز تأتي من المضرب بسعر يتراوح بين 21.5 و23.5 ألف جنيه، متسائلا «كيف أبيع الكيلو بسعر بـ12 جنيها أو بـ18 جنيها».



ورفض رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، التعليق على ارتفاع الأسعار.



بينما أرجع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية ارتفاع الأسعار إلى استحواذ كبار التجار على محصول الأرز من الفلاحين بسعر أعلى من المحدد من قبل وزارة التموين، ثم قاموا بتخزينه، لطرح كميات بسيطة في الأسواق بأسعار مضاعفة.



حيث حددت وزارة التموين، سعر توريد الأرز الشعير في موسم الحصاد الماضي، من 25 أغسطس حتى 15 ديسمبر 2022، بسعر 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏لطن الأرز عريض الحبة، على أن يلتزم الفلاحون بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان، مستهدفة جمع 1.5 مليون طن من شعير الأرز، ولكن تم توريد 420 ألف طن فقط في نهاية الموسم.



وقال مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إن تدخل الوزارة في سلعة الأرز هو الذي رفع الأسعار بهذا الشكل.



وأوضح المصدر، أن تحديد سعر التوريد للفلاح وتحديد سعر البيع عند التاجر، وفرض عقوبات على المخالفين، أدى إلى عزوف أغلب التجار والشركات عن التجارة في الأرز، وخلق سوق سوداء يباع فيه الأرز بسعر أعلى من المحدد بنسبة كبيرة.