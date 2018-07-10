الرئيس النيجيري يرجئ خطة لحظر تداول أوراق نقدية حتى أبريل القادم

أرجأ الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، خطة لحظر تداول أوراق بقيمة مرتفعة حتى العاشر من أبريل المقبل، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من نقص في النقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه سوف يعيد تصميم أعلى فئات أوراق نقدية في محاولة للتخلص من النقود الزائدة والتحكم في التضخم.

وقال بوهاري، اليوم الخميس، إنه سوف يتم إعادة تداول أوراق نقدية بفئة 200 نيرة نيجيرية، مضيفا أن النيجيريين أمامهم 60 يوما منذ العاشر من فبراير الجاري، وهو الموعد النهائي السابق الذي حدده البنك المركزي لاعادة الاوراق النقدية القديمة إلى البنوك.

وأضاف في خطاب متلفز: "سوف تستمر إمكانية استرداد الأوراق بفئات 1000 نيرة و500 نيرة، في البنوك والنقاط المحددة لذلك"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.