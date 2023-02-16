روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإفراج عن 101 أسير لكل منهما

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أعادت اليوم الخميس 101 من أسرى الحرب الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف بعد محادثات.

وقالت الوزارة "طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 100 جندي ومدنيا واحدا قد أعيدوا إلى الديار.

وقال يرماك على تطبيق "تيليجرام" إن الجميع تقريبا كانوا يدافعون عن مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر، قال زيلينسكي إنه منذ اندلاع الصراع في فبراير الماضي، استطاعت أوكرانيا إطلاق سراح 1762 رجلا وامرأة من المعتقلات الروسية.