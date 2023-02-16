العامري فاروق يطمئن على ترتيبات إقامة بعثة الأهلي في الخرطوم

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اطمأن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان، على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بإقامة البعثة فور وصولها إلى فندق الإقامة.

وحرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، على مرافقة البعثة من مطار الخرطوم إلى فندق الإقامة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الخرطوم، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد العامري فاروق، رئيس البعثة، جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، للاطمئنان على كافة الترتيبات.

حرصت جماهير الأهلي من الجالية المصرية المتواجدة في السودان على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مطار الخرطوم.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.