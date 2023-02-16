وزير الخارجية الأمريكي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يخطط لحضور مؤتمر ميونخ للأمن لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا في الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه بلينكن إلى تركيا واليونان بعد المحادثات.

وتأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي في وقت حرج مع اقتراب ذكرى مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا. ودخلت القوات الروسية لأول مرة في 24 شباط/فبراير ومنذ ذلك الحين أصبحت واشنطن الداعم الرئيسي لكييف وقدمت مساعدات عسكرية بأكثر من 29 مليار دولار.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا يومي 20 و22 فبراير لإحياء الذكرى السنوية.

وتردد أن مسؤولين أمريكيين وصينيين بارزين قد يجتمعون أيضا في المؤتمر الذي يبدأ غدا الجمعة.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد عقد اجتماع، قائلة إنه ستكون هناك فرصة كبيرة لعقد اجتماعات ثنائية في ميونخ لكن الجدول الزمني المحدد لم يوضع بعد.

ومن المقرر أن يحضر وانج يي، وهو ممثل رفيع المستوى للقيادة الصينية، المؤتمر لأول مرة منذ بداية وباء كورونا أوائل عام 2020.

وتوترت العلاقات بين البلدين لبعض الوقت وساءت أكثر عندما أسقطت واشنطن ما قالت إنه منطاد للتجسس أرسلته بكين في وقت سابق هذا الشهر. وتصر الصين على أن المنطاد يخدم أغراضا مدنية فقط. وألغى بلينكن رحلة مقررة إلى بكين بسبب الخلاف الذي أعقب ذلك.