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وسائل إعلام روسية مستقلة تظهر نافالني يقظا قبل يوم من وفاته

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 4:09 م

نشرت وسائل إعلام روسية مستقلة مقطعا مصورا يظهر المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بحالة صحية جيدة أمام محكمة قبل يوم واحد من إعلان وفاته، اليوم الجمعة.

وقال صحفيون في بوابة "سوتا" الإخبارية إن نافالني بداه "مبتهجا وبصحة جيدة ويقظا"، وعرضوا عبر تطبيق تليجرام مقطعا مصورا مدته 30 ثانية، دون صوت، يظهر فيه نافالني وهو يتحدث ويبتسم.

وعانى الناشط السياسي بصورة واضحة من آثار السجن عليه، وشكا مرارا من ظروف محبسه، إلا أنه دائما ما ظهر يقظا.

وأعلنت دائرة السجون الاتحادية الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة المعارض الروسي البارز نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.

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