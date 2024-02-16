 تقرير: عناصر بالشرطة الإسرائيلية يرغبون في الاستقالة بسبب تدهور حالتهم النفسية بعد 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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تقرير: عناصر بالشرطة الإسرائيلية يرغبون في الاستقالة بسبب تدهور حالتهم النفسية بعد 7 أكتوبر

وكالات
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 12:55 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 12:55 م

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن آلافا من عناصر شرطة الاحتلال يرغبون بالاستقالة أو التقاعد المبكر؛ نظرا لتدهور حالتهم النفسية بعد 7 أكتوبر، وأن منهم من حاول الانتحار، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي يناير الماضي، كشف موقع "واللا" الإخباري العبري عن إصابة عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعاقات جسدية، في خضم عدوانه الدموي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. ومع استمرار تأثيرات هذه الإصابات، يُواجه الجيش الإسرائيلي تحديات جديدة في تقديم الرعاية اللازمة للجنود المصابين، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة" الإخبارية حينها.

ووفقًا لتقرير الموقع العبري، أُصيب نحو 4 آلاف جندي بإعاقة خلال الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، متوقعًا أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 30 ألفًا.

ويعد هذا العدد الكبير من الجنود المصابين بإعاقة نتيجة الحرب أحد التحديات الكبيرة التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب.

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