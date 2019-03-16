تعرف على اللعبة التي قلدها «إرهابي نيوزيلندا» في هجومه على المصلين

استيقظ العالم أمس الجمعة، على مشاهد أثارت الرعب مدتها 17 دقيقة، وهو فيديو بثه الإرهابي برينتون تارانت، على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، ليوثق هجومه على مسجدي مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، أودى بحياة ما يقرب من 50 شخصا وعشرات المصابين، أثناء أداء صلاة الجمعة.

وظهر تارانت في الفيديو وهو حاملا مدفع رشاش يطلق النيران على كل من يراه أمامه متلفتا يمينا ويسار ذاهبا إلى كل زاوية في المسجد ليقتل كلا من فيه وكأنك تشاهد فيديو للعبه وليس واقعا، وهذا ما أشار إليه "تارانت" في البيان المكون من 74 صفحة ونشره عبر الإنترنت يشرح فيه دوافع هجومه.

وحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، ذكر تارانت في بيانه ما ساعده على القيام بهذه المذبحة البشعة، معلنا أن لعبة «Fortnite »، هي من دربته على أن يكون مقاتلا ناجحا، وأعطته القدرة على تخطي جثث أعدائه، وهو ما تم بالفعل من خلال بث الجريمة.

فاللعبة تصف عالم الحرب والأكشن، وتبدأ أحداثها، بإلقائك أنت و99 لاعبا من على متن طائرة هليكوبتر على أرض جزيرة مهجورة فيها العديد من المصاعب والأعداء، ويكون هناك مسافة بينك وبين الاعبيين الآخرين، لتتمكن من بناء وتجهيز منزلك وأي شيء آخر يمكنك بناءه.

ومع استمرار اللعب يصبح اللاعبون مجبرين على الأقتراب من بعضهم البعض وظهور مخلوقات شبيهة بالزومبي، ومن هنا يبدأ القتال عن طريق الأسحلة التي تقدمها اللعبة، وتشبه أيضا لعبة PUBG.