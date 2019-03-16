رئيس البرازيل يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البرازيل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الوزير الإماراتي خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وام" اليوم السبت - حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع البرازيل، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

من جانبه، رحب بولسونارو بوزير الخارجية الإماراتي، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تنمية العلاقات بين البلدين ، والمضي قدما نحو تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث وزير الخارجية الإماراتي مع وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزفيدو سيلفا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.



