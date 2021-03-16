معرض «بوابة الفن» في استضافة قصر ثقافة طنطا



استضاف قصر ثقافة طنطا معرض "بوابة الفن" للفنون التشكيلية الذي نظمه الفنانان التشكيليان دكتورة أميرة وحيد ومحمد العجمي بمشاركة أكثر من 60 فنانًا على مستوى الجمهورية.



ويتضمن المعرض الذي افتتحه الدكتور تامر الكاشف مدير فرع ثقافة الغربية، بحضور نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، وعدد من المتخصصين في مجال الفن التشكيلي عددًا من اللوحات الخشبية والمعدن والنحاس والخامات الطبيعية وألوان الزيت والماء.



وقالت الدكتورة أميرة وحيد، منسقة المعرض أن أكثر من 60 فنانًا تشكيليًا شاركوا بلوحات وأعمال فنية مختلفة في المعرض الذي أقيم بالجهود الذاتية، مشيرًة إلى أن الفكرة هدفها فتح نافذة جديدة للفن وتبادل الخبرات الفنية من خلال تجميع الكثير من الأعمال في معرض واحد، وتم التواصل مع عدد كبير من الفنانين التشكيليين على مستوى الجمهورية والذين أبدوا ترحيبهم بالفكرة التي لم تقتصر على نوع معين من الفن التشكيلي ولكن كل المجالات وأيضًا كافة الأعمار.