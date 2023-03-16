أردوغان يؤكد مواصلة تركيا جهودها لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل جهودها لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.

وأشار أردوغان، خلال مشاركته في القمة الطارئة لمنظمة الدول التركية بالعاصمة أنقرة، إلى أن المبادرات التركية الدبلوماسية مستمرة منذ البداية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بتحقيق سلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن أردوغان قوله إنه يجري في هذا الإطار اتصالات منتظمة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس التركي أن اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والتبادل الشامل للأسرى بوساطة تركية، أظهرا أن الطرفين يمكن أن يلتقيا على أرضية مشتركة.

وتتألف منظمة الدول التركية من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، إضافة إلى تركيا.