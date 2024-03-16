أكدت الفنانة شيرين رضا، أن علاقتها بزينة عاشور -الزيجة الثانية في حياة الفنان عمرو دياب- جيدة حتى الآن.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، أنها لم تغر من زواج زينة عاشور من زوجها السابق عمرو دياب، مؤكدة أن زينة عاشور لم تفعل أي شيء خاطئ.
وقالت:«أزعل من إيه هي عملت حاجة غلط! هي اتجوزته بعد طلاقنا»، لافتة إلى أنها من طلبت الطلاق من المطرب عمرو دياب.
ونفت صحة معلومات «شيخ العرافين» حول شعورها بالضيق من رائحة عمرو دياب أثناء حملها، حسب قوله، موضحة أن حساسية الشم خلال فترة الحمل جعلتها تنزعج من جميع الروائح بما في ذلك روائح العطور التي كان يضعها زوجها.
وذكرت أنها كانت تطلب من زوجها مغادرة الغرفة ووضع العطر خارجها بسبب شعورها بالغثيان من روائح العطور، قائلة: «لما كنت حامل مكنتش بحب رائحة أي حاجة، وأول 3 أشهر في الحمل لو شربت أو شميت رائحة أي حاجة كنت برجع، وكنت بقول لعمرو متحطتش برفيوم في الأوضة واطلع برا وحطه لأن كل حاجة بتخليني أرجع».