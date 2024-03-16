أكدت الفنانة شيرين رضا، أن علاقتها بزينة عاشور -الزيجة الثانية في حياة الفنان عمرو دياب- جيدة حتى الآن‎.‎

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، أنها لم ‏تغر من زواج زينة عاشور من زوجها السابق عمرو دياب، مؤكدة أن زينة عاشور لم تفعل أي شيء خاطئ‎.‎

وقالت:«أزعل من إيه هي عملت حاجة غلط‎!‎‏ هي اتجوزته بعد طلاقنا»، لافتة إلى أنها من طلبت الطلاق من المطرب ‏عمرو دياب‎.‎

ونفت صحة معلومات «شيخ العرافين» حول شعورها بالضيق من رائحة عمرو دياب أثناء حملها، حسب قوله، ‏موضحة أن حساسية الشم خلال فترة الحمل جعلتها تنزعج من جميع الروائح بما في ذلك روائح العطور التي كان ‏يضعها زوجها.‏

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و‎ذكرت أنها كانت تطلب من زوجها مغادرة الغرفة ووضع العطر خارجها بسبب شعورها بالغثيان من روائح العطور، ‏قائلة: «لما كنت حامل مكنتش بحب رائحة أي حاجة، وأول 3 أشهر في الحمل لو شربت أو شميت رائحة أي حاجة ‏كنت برجع، وكنت بقول لعمرو متحطتش برفيوم في الأوضة واطلع برا وحطه لأن كل حاجة بتخليني ‏أرجع».‏