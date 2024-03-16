افترش ضحايا حريق ستديو الأهرام بمنطقة العمرانية، الأرض وسط الشارع، مع قرب موعد أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، بعدما التهمت النيران مأواهم الوحيد في العقار المحاور للاستديو.



وتقول السيدة "أم حسين"، من متضرري الحريق، إنها وقاطني العقارات التي لحقت بها النيران، صائمون دون تناول وجبة السحور، مشيرة إلى أنها وابنتيها فوجئوا باندلاع النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، ليهرولوا داخل الشقة تاركين محتوياتها بالكامل خوفا من أن يلحقهم ضرر من النيران نظرا لكبر سنها.



وتابعت السيدة، خلال لقائها مع "الشروق"، أن جهاز ابنتيها تفحم بالكامل داخل الشقة: "كانتا ستتزوجان عقب عيد الفطر، والجهاز كان عبارة عن أجهزة كهربائية وبعض احتياجات عرسهما التي تتجاوز الـ500 ألف جنيه، قد تم شرائها من إحدى الدول العربية، خلال سفر أحد أقاربها".



وقال مصطفى، الذي يقطن بالطابق السادس بإحدى العمارات المتضررة، خلال لقائه مع "الشروق"، إنه تلقى هاتفا من أحد الجيران خلال زيارته لأحد أقاربه يبلغه بأن شقته تحترق، ليهرول هو لاستبيان ما في الأمر داعيا الله أن يكون الأمر هونا، لكنه وجد النيران قد اندلعت في شقته بالكامل ولم يستطع جلب محتوياته من نقود وبعض المصوغات الذهبية.



وتابع أن الحريق كان يتجدد كلما تمت السيطرة عليه، فعملية الإخماد طالت حتى الساعة السادسة صباحا، مشيرا إلى أن هناك عدد من الشقق السكنية الغايب عنها أهلها تفحمت بالكامل وهم لا يعلمون، كما أن هناك أسر كانت نائمة وتدخل الأهالي بإنقاذهم قبل أن تلحق النيران أجسادهم.



وأضاف أنه حدثت بعض حالات الاختناق نتيجة لكثافة الدخان "المنطقة تحولت لسحابة سوداء"، وتم إسعافهم بواسطة سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أنه فقد كل محتويات شقته بالكامل التي تفحمت من النيران حتى ملابسه.



- الحماية المدنية تسيطر على الحريق



ومن جانبه، قال مصدر في الحماية المدنية بالجيزة، إن الحريق نشب في تمام الساعة الثانية صباح اليوم، وفور تلقي البلاغ انتقلت 15 سيارة إطفاء مع خزانات المياه، بالإضافة إلى الأوناش والسلالم الهيدروليكية، وذلك لشدة النيران التي امتدت إلى 7 عقارات مجاورة للاستديو.



وتابع المصدر، لـ"الشروق"، أن الحريق طال مجموعة من المكاتب بالمبنى والديكورات التى كانت موجودة بالحديقة، ثم انتشرت النيران فى مساحة كبيرة من الأشجار والحشائش والنخيل وبعض تجهيزات العروض الفنية بالحديقة، التى كانت تخص إحدى مسلسلات شهر رمضان داخل الاستوديو.



وأشار مصدر الحماية المدنية إلى أن عملية الإطفاء دامت لأكثر من 5 ساعات، لافتا إلى أن سرعة انتشار النيران ترجع إلى وجود أخشاب ومواد سريعة الاشتعال، أغلبها مصنوع من البلاستيك.



وأضاف أن خلال عملية إطفاء ومحاصرة النيران التي امتدت إلى العقارات المجاورة باستخدام السلم الهيدروليكي، سقط فرد من قوات الحماية المدنية بالسلم مما تسبب في إصابته بكسور متفرقة بالجسد، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وذكر أن شركة الكهرباء والغاز الطبيعي قامتا بقطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة بالكامل، حفاظًا على حياة المواطنين وتفاقم الحريق والخسائر.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل أستديو الأهرام بمنطقة العمرانية، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وسيطرت القوات على الحريق.