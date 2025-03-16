ميدو: لم نطلب حكما أجنبيا للقمة «رفضنا دفع 70 ألف دولار لشخص مجهول»

برر أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك سبب عدم المطالبة بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق أمام الأهلي، التي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي، في الجولة الأولى من مجموعة التتويج بلقب الدوري.

صرح ميدو عبر قناة ناديه بعد الفوز 4-2 على سموحة في كأس مصر "لم نطلب حكام أجانب لمواجهة القمة لأننا تعرضنا لظلم شديد في مباراة الدور الأول أمام الأهلي من الحكم الأجنبي".

وأشار "لقد تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة 100% لصالح الزمالك".

وشدد عضو لجنة التخطيط بالزمالك "رسالتنا للمسؤولين في اتحاد الكرة والرابطة كانت واضحة، بأننا لن ندفع 60 أو 70 ألف دولار في حكم لا نعرفه".

وأشار ميدو أيضا "لقد أبلغنا اتحاد الكرة ومسؤولي الأهلي أننا سنلعب بأي طاقم تحكيم لكن فور إعلان الطاقم سنتمسك بأن تكون المباراة بإدارتهم".

وكان الأهلي والزمالك تعادلا بنتيجة 1-1 في مباراة الدور الأول، بينما اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز الزمالك اعتباريا بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في نهاية مشوار الدوري بسبب انسحابه من اللقاء اعتراضا على عدم إسنادها لحكم أجنبي.

وأعلن الأهلي رفضه لهذه العقوبات، وتقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية.