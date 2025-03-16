طلاب دمياط يحتفلون باليوم العالمي للرياضيات بإبداعات غير تقليدية

شهدت محافظة دمياط احتفالًا مميزًا باليوم العالمي للرياضيات، حيث نظّمت مديرية التربية والتعليم حفلًا بعنوان «الرياضيات في سبيل عالم أفضل» على مسرح مدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

ووفق بيان مديرية التربية والتعليم بدمياط، فان الحفل تضمن فقرات شعرية وإبداعية، استعرض خلالها الطلاب مواهبهم في الرياضيات، إلى جانب فقرات استعراضية مميزة من براعم رياض الأطفال.

وأكدت أماني الشهاوي أن منظمة اليونسكو حدّدت يوم 14 مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للرياضيات، تقديرًا لأهمية هذا العلم في بناء عالم أفضل، ويُعرف هذا اليوم أيضًا بـ«يوم باي»، إذ يوافق 14/3 وهو الرقم التقريبي للثابت الرياضي (π)، الذي يُعد من أهم الثوابت الرياضية في علم الفيزياء، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.