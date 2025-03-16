رئيس الشاباك الإسرائيلي: إقالتي غير مرتبطة بهجوم حماس

أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" شين بيت"، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته "ليس مرتبطا بهجوم حماس في السابع من 2023"، قائلا إن الأمر يرجع إلى "رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي".

وقال رونين بار، في بيان نقلته وكالة " فرانس برس": "بوصفي رئيسا للشين بيت في السابع من أكتوبر، تحملت مسئولياتي في الجهاز وقلت بوضوح إنني سأتحملها قبل انتهاء ولايتي، من الواضح إذن أن إقالتي غير مرتبطة بهجوم حماس".

وأضاف أن "رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي حياله تتنافى والمصلحة العامة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أبلغ رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، اليوم الأحد، أنه سيطلب من الحكومة إقالته.

وقال نتنياهو، في بيان نقلته قناة سكاي نيوز عربيه "بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن أقدم اقتراحا إلى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس "الشين بيت" رونين بار.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، ذكرت في وقت سابق أن الخلاف بين نتنياهو وبار، تصاعد على خلفية التحقيقات في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023.

وفي تحقيق الشاباك حول السابع من أكتوبر، اعترف بار بفشله في التعامل مع الهجمات، متطرقا إلى الدور الذي لعبه المستوى السياسي في الإخفاق، وهو ما رد عليه مكتب نتنياهو باتهام الشاباك وبار بالفشل الذريع.