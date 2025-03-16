محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة منظومة الإضاءة بمحاور طرق السفر

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة إعداد دراسة تفصيلية لتنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة عدد من المحاور والطرق بمحافظة بورسعيد، من خلال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة بها و صيانتها، مع دراسة إمكانية استخدام خلايا الطاقة الشمسية وفق أحدث النظم التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، وجه اللواء محب حبشي برفع كفاءة وتطوير منظومة الإضاءة العامة بطريق " بورسعيد - دمياط " حتى منفذ غرب بورسعيد (الجميل سابقٱ)، وايضٱ رفع كفاءة الإضاءة العامة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بطول ٣ كيلو حتى منفذ الرسوة، على أن تكون أعمال تطوير منظومة الإضاءة على أعلى مستوى ووفقٱ لأحدث النظم المتبعة في هذا المجال، مؤكدا على تقديم كامل الدعم في هذا الشأن بما يحقق سلامة وأمان المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود توفير إضاءة كاملة على طول الطرق الرابطة بين بورسعيد والمحافظات المجاورة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة للمواطنين والسائقين، خاصة في فترات الليل، وتماشيٱ مع جهود تحسين البنية التحتية للمحافظة والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين.