خلف خطوط الخريطة الأمريكية الشاسعة، وفي تقاطعات التاريخ المنسية، تكمن قصة لم تُحكَ بكامل فصولها بعد، إنها ليست مجرد سيرة لجالية، بل حكاية إنسانية نابضة بين دفتي كتاب "المسلمون في أمريكا.. لمحة تاريخية" ترجمة رانيا علي ماهر؛ ذلك الكتاب الصادر عن المركز القومي للترجمة.

في هذا الكتاب، يأخذنا الباحث الأمريكي إدوارد إ.كيرتس الرابع في رحلة عميقة داخل تاريخ المسلمين في الولايات المتحدة، متتبعًا حضورهم الاجتماعي والديني والسياسي عبر الزمن، مقدمًا للقارئ العربي نافذة واسعة على تجربة إنسانية وثقافية شديدة الثراء.

ويمنحنا الكتاب صورة واقعية وشاملة عن المسلمين الأمريكيين؛ أولئك الذين يجمع بعضهم بين المحافظة الاجتماعية والنشاط السياسي، والذين كثيرًا ما أحاطت بهم ظنون خاطئة ربطتهم بالتطرف أو العنف.

ومن خلال قراءة دقيقة ومتأنية، يعيد الكتاب تقديم حضورهم داخل المجتمع الأمريكي بعيدًا عن الصور النمطية، كاشفًا أبعادًا أكثر تعقيدًا وإنسانية لهذه التجربة.

ولا يقف العمل عند صخب السياسة، بل يتسلل برفق إلى حيوات مسلمين أمريكيين اختاروا الابتعاد عن الأضواء، فوجهوا اهتمامهم نحو التنوير الروحي، أو انصرفوا إلى بناء حياة اقتصادية مستقرة لعائلاتهم.

ومن خلال هذه اللوحة متعددة الأبعاد، يؤكد الكتاب أن قصة المسلمين في الولايات المتحدة ليست فصلًا هامشيًا في التاريخ الأمريكي، بل جزءًا أصيلًا من نسيجه الاجتماعي والثقافي، في مواجهة التصورات التي رأت يومًا تناقضًا بين أن تكون مسلمًا وأن تكون أمريكيًا.

ويؤكد الكاتب أن الأوطان ليست مجرد جغرافيا، بل الأثر الذي يتركه الإنسان في روح المكان، وهنا يذكرنا هذا الكتاب بأن الإيمان والعمل لغة إنسانية واحدة، قادرة على تحويل الغربة إلى بيت، والتاريخ إلى وطن لا تحدّه الحدود.