روسيا تفرض حظرا على دخول عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا فرضت حظرا على دخول عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى روسيا، من بينهم المدعي العام ميريك جارلاند ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.



وإلى جانب هذين العضوين في مجلس وزراء الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم إدراج ستة آخرين على قائمة حظر الدخول.



ومن بين هؤلاء مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" كريستوفر راى، ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، وسوزان رايس التي ترأس مجلس السياسة الداخلية لدى البيت الأبيض.



كما أدرجت الوزارة مدير مكتب السجون الاتحادي مايكل كارفاخال.



وحددت الوزارة كذلك اسمي مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق روبرت جيمس وولسي، وجون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب، ضمن القائمة.



ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قالت وزارة الخارجية في بيان إن كل هؤلاء الأفراد كانوا "متورطين في تحديد وتنفيذ مسار سياسي للولايات المتحدة مناهض لروسيا".