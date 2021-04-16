إيران تكشف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى 60%

كشف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، النقاب عن أن العلماء الإيرانيين الشباب تمكنوا بعد منتصف الليلة الماضية من انتاج اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة.



جاء ذلك في تغريدة لقاليباف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



وأضاف: "أبارك للشعب الإيراني البطل هذا النجاح، عزم الشعب الإيراني يخلق المعجزات وسوف يحبط كل المؤامرات" .



وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن هذا "تطور مقلق للغاية".



وأضاف ستانو في بروكسل اليوم الجمعة إن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر غير عسكري لهذه الخطوة.



كانت إيران أعلنت يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).



وحتى الآن، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، رغم أن الاتفاق النووي لعام 2015 ينص على حد أقصى للتخصيب بنسبة 4 في المئة.



وجاءت الخطوة الإيرانية عقب الهجوم السيبراني الذي استهدف محطة نطنز النووية.



وتلقي طهران باللوم على إسرائيل، عدوها اللدود، في هذا "الهجوم الإرهابي".