رئيس أوكرانيا يبحث مع ماكرون وميركل انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في فرنسا، وقف إطلاق النار في دونباس، وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي، حسبما ذكرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية: "عرضت على ماكرون التوقيع على إعلان يدعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، العديد من دول الاتحاد الأوروبي وقعت عليه بالفعل".

وأضاف أن الاجتماع القادم لمستشاري نموذج "نورماندي" سيعقد في 19 أبريل مع كل من ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ للتوصل إلى بعض القضايا.

وفي سياق متصل، قال زيلينسكي إن أنجيلا ميركل تواصلت معه ومع الرئيس الفرنسي، خلال النصف الثاني من الاجتماع، عبر الإنترنت.

وقبل القمة الثلاثية، أدلى زيلينسكي بعدد من التعليقات لوسائل الإعلام، داعيًا القادة الأوروبيين إلى تبني أوكرانيا أخيرًا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أجل أمن البلاد.

وقال زيلينسكي -في تصريحات صحفية-: "إذا كان الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون يعتبروننا حقًا عضوًا في الأسرة الأوروبية، فعليهما التصرف وفقًا لذلك، حان الوقت للتوقف عن الكلام والبدء في اتخاذ القرارات".

وأعرب عن تقديره للعقوبات التي فرضها ماكرون وميركل والاتحاد الأوروبي على روسيا، وأضاف "لكن يجب أن تكون هناك مناقشات حول القضايا الأمنية".

ودعا زيلينسكي الناتو مرة أخرى إلى منح أوكرانيا عضوية، وهو ما سعت إليه كييف منذ أكثر من عقد.

وقال: "نحن نتفهم أن أوكرانيا بحاجة إلى تلبية معايير الناتو ونقوم بتنفيذ جميع الإصلاحات الضرورية، لكن لا ينبغي حصر كل شيء في الإصلاحات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضع الحالي".