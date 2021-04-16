وزير الدفاع الروسي: نتوقع استئناف التعاون العسكري مع ليبيا على نطاق واسع

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع استئناف التعاون العسكري مع ليبيا على نطاق واسع، مشيرا إلى أن جهود موسكو ساعدت في تحقيق تسوية سياسية ووقف الأعمال العدائية في البلاد.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء شويجو في موسكو، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الذي وصل إلى روسيا أمس الخميس، في زيارة رسمية.

واعتبر شويجو زيارة الدبيبة إلى موسكو الخطوة الأولى نحو استعادة التعاون الكامل بين الإدارات العسكرية في البلدين، معربًا عن ثقته في أن المحادثات ستعطي دفعة جادة لتنمية التعاون متبادل المنفعة بين الجانبين.

وأضاف: "إنني على ثقة من أن الشعب الليبي الصديق لروسيا، سيتغلب على الأزمة التي طال أمدها، والتي نشأت نتيجة للتدخل الخارجي الجسيم"، لافتًا إلى أن بلاده بذلت جهودا جادة لتسوية سياسية للأزمة في ليبيا، معتبرًا أن "وقف الأعمال العدائية الذي تم تنفيذه بنجاح جاء كجزء من مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".