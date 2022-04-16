وزير الصحة الماليزي يحث المسنين على الحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا



ما زالت سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تمثل خطرا شديدا، خصوصا بالنسبة للفئات المعرضة لخطر مرتفع في ماليزيا.



ولذلك قال وزير الصحة خيري جمال الدين إنه يجب منح حماية أفضل خاصة لكبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري إلى جانب من يعانون من مشكلات تتعلق بجهاز المناعة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.



وأضاف الوزير: " أوميكرون بالنسبة للبعض يشبه نزلة برد، لكنه قد يكون خطيرا بالنسبة لآخرين، الأمر الذي قد يسبب أضرارا".



وذكر الوزير خلال زيارة لأحد المستشفيات اليوم: "حتى الآن يُوصى بشدة أن تحصل (الفئات) التي ذكرتها آنفا على جرعة معززة (من لقاح مضاد لكوفيد- 19) حيث إذا أصيب أحد منهم بأوميكرون، قد تكون الأعراض شديدة".