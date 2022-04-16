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بلغ معدل البطالة في الحضر 11,2٪ مقابل 4,3٪ في الريف، وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر في الريف، وفق النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.



وأوضح الجهاز اليوم، أن معدل البطالة قد بلغ 7,4٪ بانخفاض قدرة 0,5٪ عن عام2020.



وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8,7٪ وبين ذكور الريف 3,2٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21,0٪ مقابل 10,7٪ بين إناث الريف، نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف .



و بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 52,5٪ من إجمالـــي المتـــعطلين ، بينما كانت 58,3٪ فى عام 2020.



وأشارت نشرة الجهاز إلى أن تقدير المشتغلين بلغ 27,188 مليون مشتغل عام 2021 (22,937 مليون مشتغل ذكور، 4,251 مليون مشتغل إناث) مقابل 26,199 مليون مشتغل عام 2020 (22,271 مليون مشتغل ذكور، 3,928 مليون مشتغلة من الإناث) بنسبة زيادة 3,7٪ عن عام 2020.



بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11,644 مليون مشتغل، 15,544 مليون مشتغل فى الريف.